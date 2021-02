PCDF cumpre mandados contra acusados de roubo com restrição de liberdade

PUBLICIDADE

Por meio da 10ª Delegacia de Polícia (DP) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Tractor, com o objetivo de cumprir quatro mandados judiciais de busca domiciliar e dois de prisão temporária, que foram expedidos pela 8ª Vara Criminal de Brasília.

Para o cumprimento das medidas, a PCDF contou com a parceria do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC) e do Departamento de Atividades Especiais (Depate).

Um homem, de 43 anos, foi preso pela corporação. Ele foi identificado como um dos autores do roubo com restrição à liberdade ocorrido no dia 8 de janeiro do ano passado, no Setor de Mansões Dom Bosco – Lago Sul. Na ocasião, foram subtraídas duas retroescavadeiras, além de objetos empregados em construções.

As retroescavadeiras já foram recuperadas e restituídas às vítimas. O outro autor identificado não foi localizado e é considerado foragido.