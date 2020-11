PCDF conclui inquérito sobre acidente de trânsito no Lago Sul

PUBLICIDADE

Após cerca de dois meses, a 10ª DP da Polícia Civil do DF concluiu o inquérito que apurava as causas do acidente de trânsito ocorrido na SHIS QI 19, Lago Sul/DF. No caso, uma jovem de 18 anos, que estava como passageira em uma motocicleta, foi atropelada e arrastada por cerca de três quilômetros pela avenida principal da cidade.

Segundo as informações divulgadas, a vítima segue em recuperação dos graves ferimentos sofridos, nos quais teve que amputar a mão esquerda e os seios. O motorista responsável pelo acidente foi indiciado com base nos crimes de tentativa de homicídio doloso duplamente qualificado.