PCDF combate o crime em Planaltina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 31ª Delegacia de Polícia (DP), prendeu, entre os dias 24 e 27 de agosto, 13 pessoas e apreendeu grande variedade de objetos lícitos e produtos de crime durante ações policiais na região de Planaltina.

No dia 24 dois autores de roubo foram presos em flagrante no bairro Arapoanga. Ainda no dia 24 duas pessoas foram presas por maus tratos, injuria, ameaça e lei maria da penha. A ação ocorreu no bairro Buritis.

No dia 25 foram cumpridos três mandados de prisão por homicídio tentado e quatro mandados de busca domiciliar durante a Operação Free Fire. Dois dos presos ainda foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O outro ainda foi preso em flagrante por posse de munição. A ação foi no bairro Jardim Roriz. Ainda no dia 25 outras três pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação. A ação ocorreu no Buritis II.

No dia 27 um homem foi preso e um menor apreendido por tráfico de drogas e associação. O adolescente ainda foi pego na condução de um VW POLO produto de furto, sendo autuado por receptação. No final no dia, uma mulher foi flagrada na posse de 302 comprimidos de ROHYPNOL, sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. As ações ocorreram nos bairros Buritis I e II.