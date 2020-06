PCDF coíbe tráfico de drogas na Cidade Estrutural

A 8ª Delegacia de Polícia (SIA), responsável pela Cidade Estrutural, tem investigado o tráfico de drogas na região desde março deste ano. Os agentes chegaram a um grupo suspeito de revender entorpecentes na região.

Durante as investigações, a corporação fez filmagens na região. O vídeo abaixo mostra suspeitos praticando o tráfico enquanto crianças brincam na rua.

Drive Thru

Segundo a 8ª DP, os suspeitos integram um grupo especializado em uma espécie de “drive thru” de drogas: dois membros trabalhavam no endereço que aparece à esquerda no vídeo revendendo os entorpecentes e repassando parte dos lucros obtidos a outros dois integrantes.

Um membro do grupo, identificado como N.B.S, havia sido preso em fevereiro de 2020. Na ocasião, foram apreendidas mais de 417 porções de cocaína e R$ 2 mil em espécie.

Já no último sábado (6), os policiais foram às ruas da Estrutural para prender outros quatro integrantes do grupo especializado no tráfico de drogas. Foram detidos:

R.S. M, 26 anos

H. T. P. S, 34 anos

L. F. W. R. L, 39 anos

J. M. R, 42 anos

Além das prisões, foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de celulares, balanças de precisão e dinheiro em espécie. Um carro também foi apreendido.

Todos os quatro suspeitos presos no sábado (6) têm passagens pela polícia. Eles foram levados para a carceragem da Polícia Civil (PCDF).