PCDF arma seu efetivo com novas pistolas

Guilherme Gomes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) comunicou, nesta quarta-feira (4), que começou a distribuir as cinco mil novas pistolas compradas para a instituição. O armamento é fabricado pela Glock América S.A e estão disponíveis em em três diferentes modelos – G17 (Padrão), G19 (Compacta) e G 26 (Subcompacta).

O objetivo da variedade de modelos é atender as necessidades dos servidores policiais, sejam homens ou mulheres, e as particularidades dos cargos (Agentes, Escrivães, Delegados, Papiloscopistas, Policiais de Custódia e Peritos).

A PCDF informou que cada servidor receberá um kit com a pistola nova e de primeiro uso, acompanhada de seu respectivo carregador, destinada ao uso individual, semiautomática e de calibre 9mm; três carregadores sobressalentes; um coldre velado; um coldre ostensivo; um porta-carregador duplo; um conjunto de manutenção/limpeza; uma maleta de transporte individual da pistola; e um manual de instruções em português brasileiro, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.

As pistolas da marca Glock são usadas por policiais de diversos países e está entre as melhores armas de fogo da categoria. O objetivo da instituição com essa aquisição é ter uma polícia bem preparada para a resposta imediata no combate ao crime