PCDF apreende espingardas, munições e drogas no Sol Nascente

João Paulo de Brito

A Polícia Civil de Distrito Federal , por meio da 19ª Delagacia de Polícia, apreendeu nesta sexta-feira (15) duas espingardas calibre 12, três munições, porções de maconha e de cocaína, balança de precisão, material para embalar droga, caderno de anotações do tráfico e diversas notas de dinheiro de países estrangeiros.

De acordo com as informações divulgadas, a operação aconteceu em uma residência, localizada no condomínio Gênesis no Sol Nascente, em Ceilândia. O dono do material segue foragido.