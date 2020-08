PCDF apreende 45 quilos de maconha em Ceilândia

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) realizou, na quinta-feira (6), uma operação para prender acusados de um roubo ocorrido em maio na QNP 19/15, em Ceilândia. A ação acabou por apreender 45 quilos de maconha.

Durante a investigação, os possíveis autores do crime foram identificados como suspeitos de tráfico de drogas. Os tabletes de maconha eram adquiridos mediante outro fornecedor. Além disso, eles também estariam alugando armas de fogo para terceiros, segundo a PCDF.

A 2ª Vara Criminal de Ceilândia expediu mandados de prisão, e os policiais civis foram às residências dos suspeitos; uma está localizada na QNN 23, e a outra na chácara 125 do Sol Nascente.

A ação terminou por apreender quatro armas de fogo, 700 gramas de cocaína, 100 cartelas de rohypnol, duas motocicletas e mais de R$ 1 mil em espécie, além dos 45 quilos de maconha supracitados.

Três pessoas foram presas, sendo uma mulher de 28 anos com mais de 12 passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto; um homem de 22 anos com quatro passagens por roubo, furto e porte de arma de fogo; um homem de 26 anos, oriundo do Estado de Minas Gerais, sem passagens pela polícia.