PCDF adquire 5 mil novas pistolas em pregão eletrônico

A Polícia Civil do DF, participou de um pregão eletrônico visando a aquisição de 5 mil novas pistolas e respectivos acessórios, destinados ao uso dos servidores da instituição.

As armas serão adquiridas por meio de licitação internacional e totalizam um investimento de aproximadamente US$ 2,125 milhões – cerca de R$ 9 milhões.

Os 5 mil kits são compostos pelos seguintes itens: pistola nova e de primeiro uso, acompanhada de seu respectivo carregador, destinada ao uso individual, de porte, semiautomática e de calibre 9x19mm; três carregadores sobressalentes; um coldre velado; um coldre ostensivo; um porta-carregador duplo; um conjunto de manutenção/limpeza; uma maleta de transporte individual da pistola; e um manual de instruções em português brasileiro, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.

De acordo com as autoridades, a vencedora do certame a empesa Glock América S.A, representada pelo Sr. Franco Giaffone.