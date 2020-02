Pavimentação e drenagem na Rua 03 entram na fase final

PUBLICIDADE 

Para continuar no ritmo acelerado das obras de Vicente pires, o Governo do Distrito Federal (GDF), informou que a última etapa das obras na Rua 03 do Setor Habitacional foi iniciada. A ação consiste em 600 metros de drenagem e um quilômetro e meio de asfalto no espaço entre a marginal da Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG) até o encontro com a Rua 08. O montante para a realização da obra será de R$ 2.547.343,18 e a previsão para o término ainda no primeiro semestre.

“Nosso compromisso é dotar com infraestrutura as ruas de Vicente Pires para melhorar a qualidade de vida local e acabar de vez com os transtornos da população, principalmente no período de chuvas”, afirma Luciano Carvalho, secretário de Obras do DF.

As obras, segundo ele, apresentam evolução satisfatória e diversas ruas essenciais para a mobilidade do Setor estão em obras ou foram concluídas. “Prova disso é a concentração dos esforços nas ruas 3, 7 e 8”, explica.

Saiba mais

Dividida em três trechos para execução dos serviços de infraestrutura, a Rua 03 possui 3,5km de extensão e é uma das principais vias para a mobilidade do Setor Habitacional. O primeiro trecho, localizado entre a marginal da Estrutural até o entroncamento da Rua 10, foi finalizado no início de 2019.

Já o segundo trecho, entre o entroncamento da Rua 08 até a altura da Rua 10, foi finalizado em janeiro deste ano e contou com a participação do DER na conclusão do asfalto.

“A rua 03 tem um histórico de cenas caóticas. Sabemos do sofrimento de comerciantes e moradores. Esta gestão fez a revisão dos contratos e definiu um cronograma arrojado. Em muito breve, toda a infraestrutura estará concluída e a população poderá desfrutar da tão aguardada regularização”, diz o secretário de Obras.

Com informações da Agência Brasília