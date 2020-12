Pavimentação da DF-001 está em fase final

PUBLICIDADE

As obras de pavimentação de 8,2 km da Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre a DF-430 e a DF-220, no Núcleo Rural Morada dos Pássaros, em Brazlândia, estão na reta final. Iniciado em julho de 2019, o serviço, orçado em aproximadamente R$ 14,5 milhões e com ativação de 40 empregos, chegou a 98% de conclusão. Nas etapas anteriores, foram feitas terraplenagem, drenagem e pavimentação.

Neste final de semana, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) deu início à última etapa da obra: a pavimentação da segunda capa e a finalização da sinalização horizontal (pintura de faixas de rolamento) e vertical (instalação de placas) e das seis passagens de animais silvestres que se estendem ao longo do trecho.

Benefícios

“A população da região aguarda por essa obra há mais de 20 anos”, destaca o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior. “Além de beneficiar cerca de 40 mil produtores rurais da região, aproximadamente 35 mil motoristas que trafegam pela via diariamente também vão usufruir de maior segurança viária no trecho.”

O produtor rural Adalberto Pereira, 52 anos, comemora: “É bom saber que a obra aqui já está terminando, porque vai ajudar bastante ter uma estrada boa para eu levar as verduras que plantio para as feiras onde vendo meus produtos”.

A obra também vai beneficiar o trânsito de outras rodovias distritais importantes do DF. Veículos pesados que utilizam a Estrada Parque Taguatinga (DF-085) e passam pela Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Estrutural) poderão circular por esse trecho da DF-001, além dos caminhões que vão em direção a Goiás e à Bahia.

