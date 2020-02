Passe estudantil: BRB amplia atendimento

PUBLICIDADE 

O Banco de Brasília (BRB) aumentou o número de unidades para atender os usuários do Passe Livre Estudantil. O posto do BRB mobilidade da 108 Sul (Galeria do Metrô) já está em operação e o objetivo é atender os estudantes. Com o novo setor, o banco chega a dez unidades para atendimento do passe livre. Para o transporte público no todo, o BRB já conta com 80 postos de atendimento.

Os novos postos surgiram desde que o banco assumiu o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA). Assim, não só os estudantes mas todos que usam o BRB Mobilidade podem ser atendidos.

Para disponibilizar um serviço melhor, o banco criou um site, o mobilidade.brb.com.br, um aplicativo (BRB Mobilidade) e lançou uma central de atendimento para os clientes que usam os cartões de mobilidade.

No caso dos estudantes, todo o procedimento de cadastramento para novos usuários ou de atualização do cadastro (no caso de mudança de escola, curso ou endereço), pode ser feito pelo mobilidade.brb.com.br/passelivre. Não há necessidade de ir a uma das lojas físicas, apenas em casos específicos como para a retirada de cartão ou para troca, em caso de a mídia ter sido danificada.

“Mudamos o sistema de cadastramento, de atendimento e de tecnologia para melhorar a experiência do usuário. Com a possibilidade do cadastramento on-line, os estudantes têm mais uma ferramenta à mão”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Outra novidade que o banco colocou à disposição dos usuários do transporte público do DF essa semana foi o atendimento itinerante. Para isso, o BRB colocou em circulação oito vans BRB (conveniência móveis) para recarregar os cartões dos usuários do Cartão Mobilidade. A agenda das vans será atualizada semanalmente e pode ser conferida neste endereço.

Confira a lista completa de locais de atendimento

108 Sul (Galeria do Metrô)

Galeria dos Estados

Mezanino da Rodoviária

Sobradinho

Taguatinga

112 Sul

Planaltina

Gama

Brazlândia

Santa Maria

Com informações da Agência Brasília