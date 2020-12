Pássaros silvestres: PMDF localiza 13 aves em Ceilândia (DF)

PUBLICIDADE

Policiais do Batalhão de Policia Militar Ambiental (BPMA) apreenderam, nesta segunda-feira (7), 13 pássaros silvestres, em Ceilândia (DF). Os animais estavam em uma chácara eforam resgatados após denúncia anônima.

Ao chegarem no local, os militares avistaram um veículo saindo e, após abordá-lo, encontraram várias gaiolas e pássaros no interior do carro. Conhecidos como canários-da-terra, trinca-ferro, coleirinho, galo-de-campina, gaturamo verdadeiro, tico-tico-rei, patativa e primavera, os animais serão encaminhados ao Cetas/Ibama.

De acordo com a polícia, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local e o infrator liberado