Partidos acionam justiça para barrar protesto dos ‘300 do Brasil’

PUBLICIDADE 

Com o objetivo de impedir que manifestações marcadas para o fim de semana aconteçam, presidentes regionais do PT, PSOL, PSB, REDE, PV e PDT ingressaram com uma Representação no Ministério Público do Distrito Federal. Os signatários da ação alegam que os atos atentam contra o regime democrático, a separação dos poderes e contra a saúde pública diante da necessidade de isolamento social.

O grupo conhecido como “Os 300 do Brasil” – que chegou a levantar acampamento na Esplanada no último fim de semana – chamou novos protestos para o próximo sábado, 9. O mote da mobilização é “carreata pró-Bolsonaro e contra a ditadura do STF”. Por meio de vídeos e páginas temáticas nas redes sociais, organizadores estão convocando apoiadores do presidente para uma “mega carreata” em Brasília que, em tese, contará com a participação de pessoas de todo o país.

Os presidentes dos partidos no DF pediram ao MPDFT que sejam adotadas todas as medidas necessárias para impedir a realização não só desse, como de futuros atos antidemocráticos. Além disso, a representação também requer o impedimento da instalação do acampamento do grupo “Os 300 do Brasil” e que o Governo do Distrito Federal impeça a entrada de veículos de outros estados que cheguem à capital com a finalidade de se somar às manifestações.

“Não bastasse atentarem contra a Constituição e contra o regime democrático, o ato citado e o acampamento intitulado “300 do Brasil” atentam também contra a saúde pública do Distrito Federal. Isso porque manifestações, ainda que convocadas como carreatas, desaguam em aglomeração de pessoas”, destaca trecho da representação.

Assinam a Representação

– Jacy Afonso – presidente do PT-DF

– Fábio Felix – presidente do PSOL-DF

– Rodrigo Oliveira Dias – presidente do PSB-DF

– Eduardo Brandão – presidente PV-DF

– George Michel – presidente PDT-DF

– Ádila Rocha – presidente Rede-DF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE