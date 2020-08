Partido Avante se articula para garantir disputa às prefeituras do entorno do DF

PUBLICIDADE

O partido Avante no Distrito Federal já se articula para compor, ao menos, seis chapas com chances reais de disputa às prefeituras do entorno. A informação foi dada pelo próprio presidente da legenda da capital federal, o também vice-governador do DF, Paco Britto, em uma breve entrevista sobre a posição do partido no pleito municipal que acontece este ano.

Segundo informações, o vice-governador tem trabalhado junto com o presidente da legenda no Goiás, Thialu Guiotti, para que nomes sugeridos pelos representantes do DF sejam colocados à disputa nos municípios mais próximos de Brasília.

Confira o ping pong

Como o Governo do Distirto Federal (GDF) deve se posicionar com relação às eleições municipais que acontecem neste ano? Sabemos que existe uma secretaria própria para cuidar das questões do entorno, mas o Buriti vai se envolver na eleição das cidades mais próximas?

A eleição do entorno não vai ser tratada pelo governo do DF, mas a relação com os municípios do entorno, serão feitas sim por pessoas que fazem parte deste governo, como o governador Ibaneis Rocha, através do MDB; e eu, vice-governador, através do Avante. Nós do Avante já temos seis candidatos com chances reais de êxito. Temos candidatos a prefeitos, como no caso de Formosa, e candidatos a vice-prefeitos.

Eu estou ajudando o presidente do partido no Goiás, Thialu Guiotti, a fazer o entorno. Acredito que faremos, no mínimo, um prefeito e vários vereadores, além de um vice-prefeito. Sábado (22) agora, estarei indo ajudar a fazer campanha em três cidades.

Nas cidades mais próximos onde o Avante do DF deve atuar, o partido planeja manter coligação semelhante ao que elegeu o atual governo local ou as composições serão elaboradas por cada candidatura?

Cada um fará a sua coligação, só que, em alguns casos, nós estamos interferindo. Por exemplo, no Novo Gama a vice candidatura é nossa. Em Formosa nós somos cabeça de chapa. Ou seja, quem quiser compor com o Avante, compõe. Lógico, se casar de estarmos juntos com o MDB, que temos uma excelente relação, não só aqui no DF, como nacionalmente, será ideal.

Quantos municípios do enteorno estão na mira do Avante-DF? Quais são os prioritários?

O Avante deve lançar candidatos a prefeitos e vice-prefeitos em quase 70 municípios, mas os prioritários, são dois ou três que nós do Distrito Federal vamos focar e nos empenhar bem. Só que claro, nós não interferimos no Avante de outro estado, apenas sugerimos.