Participe da folia com alegria: conheça o zap da segurança

O Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), reunirá 16 entidades entre órgãos, instituições e agências do Distrito Federal durante o Carnaval. Estes trabalharão em estado operacional pleno, ou seja, durante 24 horas. Segundo o delegado Gilberto Maranhão, responsável pelo Ciob, o Centro funcionará ininterruptamente nos dias da festa. A expectativa do Ciob é de que cerca de dois milhões de foliões vão para as ruas de Brasília e das regiões administrativas durante a folia.

Para evitar episódios de violência e depredação do patrimônio público será reforçada a vigilância no metrô – que no pré-Carnaval teve carros depredados – e nos blocos que no Carnaval apresentaram mais casos de violência. “O planejamento levará em conta a estatística dos blocos”.

Crianças desaparecidas

A Polícia Militar em parceria com a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal repetirá a estratégia utilizada no ano passado e disponibilizará o Whatsap de número (61) 99212-7776 para que as pessoas denunciem o desaparecimento de crianças. Informações como nome, idade e foto da criança podem ser enviadas para esse número. Ao receber a mensagem a PM dará início a busca pela criança. Segundo o delegado Maranhão , a união dos órgãos de fiscalização possibilitará a otimização dos recursos e a eficiência da segurança durante os dias de Carnaval.

Órgãos que integrarão o Ciob neste Carnaval

Casa Civil (coordenadora geral)

Secretaria de Segurança Pública – SSP/DF (secretaria-executiva)

Secretaria de Saúde – SES;

Secretaria de Habitação – SH;

Secretaria de Transporte;

Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF;

Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF;

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF;

Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN;

Agência de Fiscalização – AGEFIS;

Companhia Energética de Brasília – CEB;

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB;

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF;

Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS;

Serviço de Limpeza Urbana – SLU;

Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.