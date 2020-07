Participantes de racha são indiciados

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) indiciou dois motoristas que protagonizaram uma corrida ilegal (racha) na avenida W9, na quadra 306/506 do Noroeste, na noite de domingo (5).

O racha, envolvendo um Audi A4 Avant de cor cinza e uma Mercedes-Benz C-200 de cor prata, causou um grave acidente. O motorista do Audi é Pedro Luca Lima Gabriel, 22 anos. O carro usado por ele era alugado. O condutor da Mercedes-Benz é o subsecretário de convênios e parcerias da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, Wesley Wenisgton Vieira dos Santos, 27 anos.

Wesley dos Santos responderá pelo crime de racha com a qualificadora de lesão corporal, podendo pegar de 3 a 6 anos, sem possibilidade de pagamento de fiança. Já Pedro Gabriel responderá apenas pelo racha.

O subsecretário não se feriu no acidente, se apresentou à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) momentos após a corrida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e preso em flagrante em seguida. A defesa de Wesley não se manifestou.

Pedro, por sua vez, teve fratura exposta no esquerdo, fratura na costela direita, pneumotórax (ar em cavidade que envolve o pulmão) e corte na cabeça. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), suspeita-se que ele também sofreu hemorragia interna. Ele foi levado ao Hospital de Base e segue em estado grave. Após ter alta, o infrator deve ser preso.

Sem efeito

Em nota, a Secretaria de Esporte e Lazer conta que o subsecretário havia sido nomeado na última sexta (3). A nomeação, no entanto, saiu no Diário Oficial (DODF) no dia 1º.

Por conta da infração, a Secretaria informa que a nomeação de Wesley Wenisgton será tornada sem efeito até que a Polícia Civil apure os fatos. A 2ª DP deve ficar a cargo das investigações.

