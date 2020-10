Parte do Hospital Santa Lúcia pega fogo na Asa Norte

PUBLICIDADE

Uma área do Hospital Santa Lúcia da Asa Norte pegou fogo no início da noite deste sábado (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), parte do prédio foi evacuado e mais de 100 pacientes precisaram ser deslocados para a área externa do hospital.

Conforme as autoridades, o fogo teria sido provocado por um curto-circuito na casa de máquinas, no terraço do prédio. Por volta das 20h, o incêndio foi controlado pelos bombeiros. Não houve feridos.

Em nota, o Hospital Lúcia informou que adotou todos os protocolos de segurança e, por isso, evacuou pacientes de “alguns andares”, mas assinalou que o fogo foi controlado rapidamente e o atendimento logo restabelecido.