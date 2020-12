Parquinhos infantis são renovados no Gama

PUBLICIDADE

As equipes do programa GDF Presente desembarcaram no Gama, nesta semana, e começaram os serviços de manutenção em diversas frentes. Uma delas, em especial, tem o carinho da população: a recuperação dos três parquinhos mais conhecidos da região.

O “castelinho” e o Parque Leste, no Setor Leste, e o parque da Quadra 55, no Setor Central, passam por uma grande reforma. Os espaços de lazer tiveram a areia trocada e os brinquedos consertados e pintados, além de terem recebido cuidados como roçagem, poda de árvores e reparos na iluminação pública.

Lembrado como o mais tradicional do Gama, o castelinho – que também é ponto de encontro das famílias – teve seus labirintos pintados, pracinhas limpas, está com areia novinha e os brinquedos de madeira consertados. O trabalho conta com a força de trabalho do Polo Sul do GDF Presente, Administração Regional e Novacap.

“É um parquinho muito usado pelos moradores dos setores Sul e Leste. Pessoal gosta de fazer piquenique por lá pois tem muitas árvores. Ficou muito bonito”, elogia a funcionária pública Cirene Silveira, 58 anos. “Temos que cuidar das áreas de lazer da nossa cidade”, complementa a moradora.

O parquinho da 55 também já foi reformado e reaberto na última semana. Falta apenas o Parque Leste, em fase final de obras. Para a administradora Joseane Feitosa, esses equipamentos novos e limpos vêm sendo um alento em tempos de pandemia do coronavírus.

“Não podemos abrir mão desses espaços, tão importantes para as crianças do Gama e suas famílias. Temos muitos meninos afastados da escola, dentro de casa”, lembra. “E cuidamos também das áreas externas, onde tivemos de trocar fiação elétrica dos três parques”, revela a administradora.

O GDF Presente está atuando ainda na área rural, com a recuperação de diversas estradas de terra. A Rua Flamboyant, na Ponte Alta, já passou por uma limpeza geral e serviço de patrolamento feito por duas máquinas motoniveladoras.

Mutirão de limpeza

Em Ceilândia, segue o mutirão de limpeza em diversas áreas de transbordo e avenidas da região administrativa. O recolhimento de inservíveis e a retirada de objetos que acumulam água visam eliminar focos do mosquito Aedes Aegipty, transmissor da dengue. Além de eliminar insetos peçonhentos como escorpiões e roedores.

A quantidade de entulhos chama a atenção. Na quarta-feira (16), foram recolhidas 96 toneladas de lixo, em vários pontos de Ceilândia Norte. Outras 120 toneladas foram retiradas no Setor QNM 27, área especial, localizada na parte sul da cidade.

Cinco caminhões foram utilizados no serviço, numa parceria do programa com a Administração Regional e a Novacap.

As informações são da Agência Brasília