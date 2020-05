Parques e templos religiosos devem ser liberados a partir da semana que vem

PUBLICIDADE 

Já de volta no conforto do seu lar, o governador atendeu a imprensa e garantiu que ainda neste fim de semana deverá assinar um decreto que determina a reabertura de parques e templos religiosos. A volta das atividades acontecerá durante a próxima semana, com diversas restrições.

Somente templos religiosos com capacidade maior que 200 pessoas estarão liberados. Máscaras e alcool gel deverão ser disponibilizados, e os fiéis deverão manter uma distância de 1,5m entre si. A capacidade deve ser de 1/4.

No caso dos parques, pistas de corrida e de bicicletas serão liberadas. Áreas de aglomeração, como quadras de esportes, vestiários, quiosques e restaurantes, continuarão fechados. O governador garantiu que a fiscalização será severa.

Cirurgia de emergência

Na manhã deste sábado (30), o governador Ibaneis Rocha recebeu alta do Hospital DF Star e seguiu para casa, no Lago Sul. O governador fez uma cirurgia de emergência na última segunda-feira (25), após sentir dores intensas na lateral direita do abdômen.

De acordo com os médicos, um osso de galinha teria causado uma perfuração na parede do intestino e por isso, Ibaneis foi submetido ao procedimento. A alta do governador já havia sido informada por um boletim médico de sexta (29).

