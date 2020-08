PUBLICIDADE

Após cinco meses fechado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros reabre nesta terça-feira (18). Em Alto Paraíso de Goiás, município onde a Chapada está localizada, já está permitida a realização de atividades econômicas.

Num primeiro momento, o parque disponibilizará apenas 60% da capacidade total. Os visitantes poderão acessar a Trilha Amarela, de 11 km, que leva aos Saltos, Carrossel e Corredeiras; a Trilha Vermelha, de 11 km, com acesso aos Cânions e Cariocas; e à Trilha Azul, da Seriema, com 850 metros. A loja de souvenirs e a lanchonete também retomam as atividades, mas só é permitido o consumo na área externa. A Travessia das Sete Quedas permanecerá fechada.

Os turistas podem entrar a partir de 8h até o meio-dia, podendo ficar até 18h.

A Soci Parques, concessionária responsável pelas visitações, afirma que as atividades serão retomadas seguindo normas sanitárias e de segurança para a prevenção da covid-19. “Estamos esperançosos com essa reabertura, nossa expectativa é alta”, afirmou o diretor da concessionária, Rafael Ferraz, ao site G1. “Nossos funcionários estão prontos para recebê-los e orientá-los”, prosseguiu.

As medidas de segurança são similares às adotadas por outros comércios: uso de máscara, aferição de temperatura, disponibilização de álcool gel, placas de orientação, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) por parte dos funcionários, entre outras.