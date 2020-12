Parque Ezechias Heringer ganhará 750 mudas de plantas nativas

PUBLICIDADE

O Parque Ecológico Ezechias Heringer (Guará II) receberá duas ações de plantios de reflorestamento com atividades de voluntários do projeto Tempo de Plantar e do Comitê de Voluntariado Ambiental do Programa de Voluntariado da Vice-Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que contam com os apoio do Instituto Brasília Ambiental, da Novacap e da Administração Regional do Guará. No total, serão plantadas 750 mudas de plantas nativas.

O primeiro plantio acontece neste domingo (13), a partir das 8h, numa iniciativa do movimento Tempo de Plantar. Conforme explicou o engenheiro florestal e responsável pela ação, Marcelo Oliveira, o principal objetivo é despertar nas pessoas o hábito de plantar árvores. “A região do Guará é bem arborizada e uma das grandes vantagens dos plantios é manter o conforto térmico na cidade para tentar minimizar os efeitos climáticos, além de contribuir para a recuperação de áreas degradadas e alteradas”.

A expectativa é de que pelo menos 250 mudas sejam plantadas com a ajuda de voluntários. Entre as espécies a serem plantadas estão: araçá do campo, angico, jenipapo, aroeira, urucum, ipê amarelo, ipê rosa, ipê branco, jacarandá, xixa, buriti, pitomba, mirindiba, fedegoso, sangra d’água, cajuzinho do cerrado, uvaia e cagaita.

Comitê

Já a segunda plantação acontece na segunda-feira (14) e tem como objetivo plantar mais 500 mudas de espécies nativas do Cerrado. Esta atividade ecológica é do Comitê de Voluntariado Ambiental do Programa de Voluntariado da Vice-Presidência da CLDF e também conta com as parcerias do Brasília Ambiental, Novacap e da Administração do Guará.

O Parque Ecológico Ezechias Heringer, também conhecido como Parque do Guará, protege nascentes e o Córrego Guará, que nasce na Reserva Biológica do Guará e deságua no Riacho Fundo, formando um importante Corredor Ecológico da região. Entre seus atrativos estão os equipamentos de lazer e esporte, como parquinhos, quadras poliesportivas e de areia, coopervia, ciclovia, além de um pequeno e bem cuidado orquidário com espécies nativas.

As informações são da Agência Brasília