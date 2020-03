Parque Ecológico do Tororó será entregue à comunidade após Força-Tarefa

PUBLICIDADE 

Máquina e servidores do programa GDF Presente fazem parte de uma força tarefa montada pelo Governo do Distrito Federal para revitalizar, estruturar e finalizar o Parque Ecológico do Tororó. Nesta segunda-feira (9), houve no local serviços de roçagem, nivelamento de pista, retirada de entulho e limpeza nos arredores do parque.

O parque, que está sendo implantado pelo Brasília Ambiental (Ibram), será administrado pelo instituto, a administração do Jardim botânico e a comunidade. Após a conclusão do plano de manejo – documento que estabelece fundamentos, objetivos e zoneamento de uma unidade de conservação – o local poderá receber equipamentos públicos que ainda não dispõe, como parques infantis, quiosques e Ponto de Encontro Comunitário (PEC).

Atualmente, o Parque do Tororó possui uma pista de caminhada de 5 km, iluminação, banheiros e guarita. Há, porém, muito a fazer, como o cercamento, placas e o estacionamento, previstos para saírem do papel em breve. “Essa metodologia de trabalho integrada traz grandes resultados em um curto espaço de tempo com a menor mobilização de recursos públicos. Envolvendo a comunidade e governo as coisas andam melhor e mais rápido”, avalia Edson Duarte, presidente do Ibram.

O Distrito Federal dispõe de 73 Parques Ecológicos. Hoje, 20 deles estão implantados, sendo que 12 foram reformados pela atual gestão no ano passado. O Ibram pretende implantar todos até 2022. “Nós temos nesses 20 parques um público estimado de 40 mil pessoas frequentando esses espaços por semana. E esse número pode aumentar ainda mais. A implantação aqui do Tororó é uma das nossas prioridades”, acrescenta Edson.

“Estamos fazendo um grande mutirão com o Ibram, a administração, o Polo Leste do GDF Presente, a Novacap, DER e a comunidade. Vamos fazer essa limpeza geral no parque para que ela seja bem utilizado. Ainda esse mês terminamos essa entrega”, afirma João Lóssio, administrador do Jardim Botânico.

“Estou aqui desde o ano 2000 e muita gente nem sabia que aqui tem um parque. Com os recursos de compensação ambiental está sendo possível ver esse sonho se realizar. A infraestrutura, que é iluminação, portaria e asfalto também são frutos de compensação ambiental. A ideia é entregar o parque para a comunidade e estamos aguardando o plano de manejo para isso. Será uma grande conquista para nós, esse que é o primeiro equipamento público do Setor Habitacional do Tororó”, comemora Maria José Feitosa, presidente da Associação dos Empreendedores do Tororó (Aetor).

O Tororó

O Parque Ecológico Tororó é o primeiro equipamento público instalado na região que, desde a sua criação em 2002, aguardava pela ação do GDF. O local atrai praticantes de ecoturismo, que buscam caminhadas, trilhas de média dificuldade e rapel. Já o Setor Habitacional Tororó tem, hoje, 15 mil habitantes, com a previsão de chegar a 56 mil moradores futuramente.

A unidade foi criada pelo Decreto nº 25.927, de 2005, com 322,75 hectares. Os objetivos são conservar amostras dos ecossistemas naturais, proteger paisagens naturais e incentivar atividades de pesquisa, estudos e monitoramento ambiental.

A criação do parque também busca estimular o desenvolvimento da educação ambiental e das atividades de recreação e lazer em contato harmônico com a natureza, além de proteger as nascentes do córrego Pau de Caixeta, com campos úmidos nas proximidades das nascentes e na área de recarga no seu interior.

Com informações da Agência Brasília