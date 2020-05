Parque do Lago Norte será 100% acessível para pessoas com deficiência

PUBLICIDADE 

Uma parceria firmada entre o Instituto Brasília Ambiental e a Associação Paracanoagem Brasília, publicada no Diário Oficial (DODF) nesta terça-feira (05), tornará o Parque Ecológico do Lago Norte a primeira unidade de conservação do país 100% acessível para todas as pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla.

Com a iniciativa, o parque poderá se tornar uma referência para o país. Não há o registro de Unidade de Conservação que seja planejada, tanto em infraestrutura quanto em ações, voltadas a atender a esse público específico.

A presidente da Associação Paracanoagem, Andréa Pontes, destacou a importância do projeto. “Será muito gratificante para o deficiente poder ir ao parque e usufruir de toda a estrutura, ter contato com a natureza e ainda, praticar esportes, participar de oficinas. Além de proporcionar a troca, o contato e o respeito entre pessoas com ou sem deficiência”, completou.

A cooperação tem previsão de início no segundo semestre de 2020, com atividades gratuitas para reabilitação e inclusão social de pessoas com ou sem deficiência. Serão oferecidas aulas de tênis de mesa, libras, yoga, paracanoagem e hortas comunitárias. Já as obras de acessibilidade serão iniciadas em novembro deste ano, com a construção de rampas, deck flutuante e instalação de pisos táteis.

“O Brasília Ambiental além de cumprir com o seu papel na preservação da biodiversidade, está contribuindo também com esse acordo no aspecto social, com o acesso do portador de necessidades especiais, na interação com outros indivíduos e a natureza”, comemora a superintendente de Unidades de Conservação do Brasília Ambiental, Rejane Pieratti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do Brasília Ambiental (Ibram)