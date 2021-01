Parque do Lago Norte é adaptado para portadores de necessidades especiais

PUBLICIDADE

O Parque do Lago Norte, que é administrado pelo Instituto Brasília Ambiental, por meio da sua Superintendência de Unidades de Conservação (Sucon), está sendo adaptado para atender a população que possuem necessidades especiais. O local deve se tornar o primeiro espaço, 100% inclusiva, no País. As atividades gratuitas para este público já estão previstas para acontecer de 5 de fevereiro a 31 de março.

Ainda em janeiro serão instalados três containeres de 12 metros e um de seis metros para formar a estrutura do projeto, “que prevê ainda a construção de rampas, deck flutuante, sinalização em braille e instalação de pisos táteis, dentre outras adequações, que serão melhorias definitivas”, enfatiza a superintendente da área, Rejane Pieratti.

Em meados de fevereiro está previsto o início das atividades de reabilitação e inclusão social com aulas de tiro com arco, yoga, stand up paddle, paracanoagem, tênis de mesa e horta comunitária.

O projeto é fruto de uma parceria do Instituto com a Unidade Nacional de Acessibilidade. Deve beneficiar cerca de duas mil pessoas, e foi viabilizado a partir de emendas parlamentares apoiadas pela senadora Leila do Vôlei e pelos deputados distritais Leandro Grass, Cláudio Abrantes e Júlia Lucy.

Caminhadas e nascentes

O Parque Ecológico do Lago Norte, localizado próximo à ponte do Bragueto, é caracterizado por ser uma unidade ecológica bastante usada pela população local para a prática de skate, caminhada e esportes náuticos. Conta com parquinho, ciclovia, um Ponto de Encontro Comunitário e mesas cobertas para reuniões de grupos. A área é ambientalmente relevante, por abrigar nascentes e também colabora na proteção das margens do Lago Paranoá e da Zona de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS). O parque é aberto todos os dias, das 6h às 18h.

