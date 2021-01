Parque da 112/113 Sul passará por reformas

PUBLICIDADE

Foi publicado no Diário Oficial do DF, a licitação de a reforma completa do parque da EQS 112/113 Sul, no Plano Piloto. O edital para contratação da empresa responsável pela execução dos serviços, e a licitação, realizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), será aberta em 9 de fevereiro. A expectaativa é que as obras tenham o valor de R$ 2 milhões.

O local, de aproximadamente 14,8 mil m², precisa muito de reforma. No ano de 2018, impulsionados por um caso de estupro que ocorreu nas proximidades, os moradores da SQS 112/113 e frequentadores do parque se uniram para investir nas condições gerais do local, aumentar a segurança e melhorar a infraestrutura.

Com isso, nasceu o projeto proposto pela Novacap. A intervenção vai transformar todo o espaço. As quadras de tênis e a poliesportiva serão reformadas, sendo prevista a construção de mais duas quadras de areia. A nova estrutura contará também com dois parquinhos infantis, um circuito canino e um anfiteatro, além de cercas, portões e iluminação pública devidamente restaurados.

Bruno Apolônio, 40 anos, sabe bem a importância que o novo parque terá para a comunidade da Asa Sul. Prefeito da SQS 113, ele mora na quadra há 35 anos e não vê a hora de aproveitar o local. “Era um parque do medo, agora é da esperança”, afirma. “Vai ser a cereja do bolo de todo o processo. Tenho certeza que vai agradar a muitas pessoas”.

Além do lazer, a reforma também vai beneficiar quem depende do parque para exercer algum tipo de atividade profissional. Peterson de Souza, 43 anos, é professor de tênis e há mais de três anos dá aulas no parque. “Somos muito carentes de quadras de tênis públicas em Brasília, e essa benfeitoria vem para agregar”, avalia.

O local será rebatizado como Parque Maria Cláudia Del’Isola, homenagem à estudante assassinada em 2004 na sua própria casa, no Lago Sul, pelo caseiro e pela funcionária da residência. A Novacap informa que o edital e anexos da licitação podem ser acessados pela internet. Mais informações pelos telefones 3403-2321 ou 3403-2322 e pelo e-mail [email protected].

