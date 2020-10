Parlamentares fazem reivindicações ao GDF

PUBLICIDADE

Vice-líder do governo na Câmara Legislativa, o deputado Hermeto (MDB) solicitou ao GDF que seja mantido, no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, o efetivo inicialmente divulgado, de 750 candidatos aprovados em concurso público. O governo anunciou que vai capacitar 500 participantes. O distrital lembrou que o contingente policial tem um déficit expressivo. “Já tivemos 18 mil e agora são cerca de 9 mil policiais”, apontou Hermeto, que é oriundo da corporação, na sessão remota da CLDF desta terça-feira (20).

Por sua vez, o deputado João Cardoso (Avante) pediu à Secretaria de Saúde uma solução para a questão dos servidores do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) cedidos à pasta. “Durante mais de duas décadas, eles tiveram uma carga horária de 30 horas. Agora, uma portaria determina um total de 40 horas semanais”, explicou. Além de enviar ofício sugerindo que a pasta revise a portaria, Cardoso afirmou que tem tentado, sem sucesso, conversar sobre o assunto com o secretário Osnei Okumoto.