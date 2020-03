Pare no Parque: tire suas dúvidas sobre o transporte circular gratuito

PUBLICIDADE 

Os servidores do Palácio do Buriti e Anexo e os visitantes terão, a partir desta quinta-feira (10), transporte gratuito até o Estacionamento 1 do Parque da Cidade. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Economia (SEEC) e a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) com o objetivo de reduzir o impacto do trânsito nas vias de acesso ao Palácio.

Outro ponto da iniciativa é minimizar o estacionamento em local impróprio, evitando penalidades de trânsito. Saiba mais sobre o projeto Pare no Parque.

O que é o Pare no Parque?

Uma parceria entre Secretaria de Economia (SEEC) e a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) para que visitantes e servidores do GDF estacionem seus veículos no Estacionamento 1 do Parque da Cidade e sejam conduzidos até o Palácio do Buriti e Anexo em micro-ônibus.

O serviço é destinado a quem?

Servidores do GDF que trabalham no Palácio do Buriti, Anexo e órgãos adjacentes e também visitantes desses locais.

O serviço é gratuito?

Sim.

É preciso comprovar que é servidor para usar o serviço?

Não é necessário apresentar documento ou crachá de identificação.

Quais os pontos de chegada e partida dos ônibus?

Os ônibus fazem as viagens a partir da lotérica do Buriti e no Estacionamento 1 do Parque da Cidade.

O ônibus faz paradas no trajeto?

Por enquanto, não há paradas previstas no circuito além dos pontos de embarque e desembarque no Buriti e no Estacionamento 1 do Parque da Cidade. Essas serão definidas conforme a demanda.

Qual o trajeto do ônibus?

O trajeto é circular. A saída no Palácio do Buriti ocorre próximo à lotérica. O ônibus vira à direita e desce no sentido do Tribunal de Contas do DF. De lá, ele toma a via e vai em direção ao Eixo Monumental. Ao acessar o Eixo, se dirige em direção ao Parque da Cidade passando próximo ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e entrando no Parque da Cidade em seguida. Na sequência, o ônibus se dirige até o Estacionamento 1 e desembarca os passageiros.

O trajeto de saída do Parque da Cidade embarca no Estacionamento 1 e toma o Eixo Monumental. O ônibus passa pela via que cruza a Funarte e o estacionamento da Torre de TV e volta para o Eixo na altura do Mané Garrincha. O veículo segue viagem até o Palácio do Buriti e desembarca os passageiros na lotérica próximo ao Palácio do Buriti.

Quanto tempo de viagem entre o Parque da Cidade e o Palácio do Buriti?

Estima-se o tempo de 10 minutos de viagem para uma distância de aproximadamente três quilômetros.

Qual a capacidade do ônibus?

O serviço dispõe de cinco micro-ônibus com 26 lugares para pessoas acomodadas sentadas. Eles possuem poltronas executivas e ar condicionado.

Qual o horário de funcionamento do serviço?

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h25, com saídas espaçadas a cada cinco e dez minutos.

A área do estacionamento do Parque da Cidade é segura?

Sim, o local conta com iluminação, demarcação de vagas e guarita de segurança. A segurança conta ainda com dois vigilantes por turno, alocados nas guaritas de entrada e saída.

Onde fica o Estacionamento 1 do Parque da Cidade?

O Estacionamento 1 do Parque da Cidade fica ao lado do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, próximo ao Setor de Indústrias Gráficas.

