Parceria entre moradores e administração viabiliza pavimentação de ruas no Jardim Botânico

A Administração Regional do Jardim Botânico estabeleceu uma parceria com os moradores da cidade para viabilizar a pavimentação de ruas e estabelecimentos da cidade. A ação já foi responsável pela construção de um estacionamento. A Terracap e administração local foram responsáveis por doar cerca de 15 mil bloquetes de cimento. “Tínhamos esses bloquetes em nossa sede. E identificamos onde havia maior demanda da comunidade e onde o material seria adequado. Deu muito certo e penso que o pessoal dá muito valor a essa conquista, que é dos moradores e também do governo”, pontua o administrador Antônio de Pádua.

Em João Cândido, duas ruas e uma passagem entre as casas foram reformadas. A situação das ruas era precária, com poeira e buracos. Geovani Pedroso, antigo morador, já havia levado várias reclamações à administração regional e mobilizou os moradores. Quando chovia, a lama tomava conta do local. “Havia muitos anos que a gente pedia um piso aqui. Na época da secura, é a poeira. Nas chuvas, eram poças cada vez maiores. Já caí aqui com meu filho”, conta Renato Silva, 48.

Servente de pedreiro e atualmente desempregado, Renato foi um dos cinco voluntários para o serviço. Reuniu o time e foi para a rua. “Fui no automático, é a porta de nossas casas né?”, explica. A dona de casa Marina Mundin, 50, também não hesitou em ajudar e carregou bloquetes junto com os vizinhos. Feliz com o resultado, agradeceu o apoio da Administração Regional. “Eles nos ajudam muito, escutam a comunidade. Quando o caminhão com os ‘tijolos’ encostou aqui, foi uma alegria”, conta a senhora. Onze mil peças cobriram as três ruas, a maior delas com 25 metros de extensão.

Estacionamentos

Já os moradores do Jardim Botânico ganharam mais um estacionamento, além do que já está sendo feito na avenida principal. Uma área mista próxima ao Condomínio Mansões Serrana vai ter um espaço com 28 vagas e 75 metros de extensão.

Ali, os comerciantes souberam do material disponível e se organizaram para promover um rateio para contratar a mão-de-obra. Servidores da Administração passaram por lá antes. “A gente preparou todo o terreno, fez a terraplanagem, cercou o local. E o pessoal já iniciou o serviço no dia seguinte”, lembra o diretor de Obras do Jardim Botânico, Jorge Belo.

“Era uma poeira imensa quando os caminhões paravam para descarregar alguma mercadoria. Incomodava não só o comerciante, mas quem compra também. Estragava os alimentos, os produtos, sem falar na possibilidade de uma doença”, destaca um dos mais antigos moradores, Rinaldi Carlucio, há 25 anos no local. Rinaldi vai todo dia à obra, “supervisionar” o trabalho. A expectativa é que em cinco dias o estacionamento já esteja em uso.

Outra obra em fase de conclusão no Jardim Botânico é o estacionamento da avenida principal, uma ação do GDF Presente. A via mais movimentada da RA, com 1,1 km de comprimento, vai ter 240 vagas para veículos. A reforma entre os trechos 1 e 9 está adiantada e até meados de novembro será entregue à população. Vinte e cinco servidores da Novacap e da Administração trabalham no local.

Informações da Agência Brasília