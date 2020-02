PUBLICIDADE 

“É sobre oferecer a muitos que não tem condições financeiras a chance de ouvir com a ajuda de um aparelho auditivo”. É assim que a fonoaudióloga Janaína Mundim, criadora do projeto ParaOuvirBem, define o resultado que a iniciativa tem para as pessoas beneficiadas pela ação. Em fevereiro, ela e sua equipe se preparam para um evento que propõe doar aparelhos auditivos a um grupo de pessoas de baixa renda do Distrito Federal. Ação ocorre no dia 15, no Centro Clínico Via Brasil, na Asa Sul.

O projeto, que está em seu quarto ano, já promoveu a doação de dezenas de próteses auditivas. Em cada edição, são feitos diversos eventos beneficentes, realizando triagens auditivas em asilos, abrigos e creches. Os equipamentos são doados por pacientes que adquiriram novas tecnologias ou que possuem um aparelho auditivo sem uso. Os profissionais da ParaOuvir, instituição responsável pela iniciativa, realizam a manutenção, limpeza e o ajuste de acordo com as necessidades do novo usuário.

“Hoje a ParaOuvir conta com mais de 15 mil clientes e pacientes, que geralmente fazem a troca de seus aparelhos. E às vezes esses aparelhos antigos vão para a gaveta. E aí eu pensei, por que não ajudar essas pessoas tão carentes que a gente acolhe e faz o diagnóstico durante o ano?”, indaga Janaína Mundim.

Importância

Entre as pessoas beneficiadas, está o piauiense Sebastião Francisco de Souza, de 73 anos, que foi agraciado na edição de 2018. “Me sinto muito feliz. Sem o aparelho auditivo eu não escuto nada, mas agora sinto que nasci de novo”, disse à época.

A pequena Júlia, de 10 anos, tem deficiência bilateral e também recebeu a doação de um aparelho. Márcio de Souza Santos, pai de Júlia, contou que ela convive desde pequena com dores no ouvido. No entanto, a perda auditiva foi diagnosticada apenas há algum tempo. Agora, ela vai poder ouvir com clareza e terá uma nova vida. “Foi difícil conseguir o aparelho, mas agora ela ganhou. Se você visse a alegria dela!”, comemorou o pai orgulhoso.

Apelo

Quem quiser fazer uma doação de aparelho auditivo para as próximas edições do projeto ParaOuvirBem pode entrar em contato pelos telefones 3443-1042 ou 99944-8484. “Eu peço para todos que tenham um aparelho na gaveta, um par que não está usando, que doem. Vocês podem ajudar muitas pessoas”, aponta Janaína.