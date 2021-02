Paranoá segue vacinação contra covid-19 com doses refrigeradas

PUBLICIDADE

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) desmentiu, nesta quinta-feira (4), o risco de perder doses da vacina contra o novo coronavírus no Paranoá por falta de pessoas a serem vacinadas. As imagens dos pontos de vacinação vazios na Região Administrativa foram divulgadas por meio de redes sociais e diziam que as doses disponibilizadas para atender idosos acima de 80 anos seriam perdidas caso a população não comparecesse para receber o medicamento.

“Paranoá está super vazio e correndo risco de perder doses da vacina, que não podem ser resfriadas novamente. Por favor, divulguem e tragam os idosos com mais de 80 anos!”, dizia o informe compartilhado com frequência pelo WhatsApp.

Segundo a SES-DF, a campanha de imunização no Paranoá segue normalmente e sem nenhum risco quanto a perda de eficácia das doses disponibilizadas. “É mentira que há risco de perder vacinas por conta da baixa adesão de usuários no posto de vacinação contra a Covid-19, na Quadra Coberta do Paranoá”, disse a secretaria em nota.

O secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, disse que a aplicação da vacina vem sendo feita nas quadras cobertas para evitar aglomerações. “Já vacinamos quase todos os idosos pela estimativa populacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF). Por isso, o movimento já está caindo”, disse Sanchez ao Jornal de Brasília. A pasta confirmou a não procedência da informação e taxou de “fake news” o risco de perder as preciosas doses destinadas à população do DF. “Os imunizantes estão sob refrigeração”, garantiu o secretário-adjunto.

“Sim, o posto está vazio. Já vacinamos quase todos os idosos da faixa etária. E não, não vamos perder as vacinas porque elas ficam sob refrigeração constante”, disse o comunicado da SES-DF.