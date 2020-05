Paradas de ônibus serão revitalizadas no DF

PUBLICIDADE 

As paradas de ônibus do tipo Niemeyer, as retangulares, revestidas de azulejos, que possuem um vão nas paredes, semelhantes a uma janela, começaram a ser revitalizadas nesta semana. Os 158 abrigos espalhados pelas Asas Sul, Norte e Cruzeiro Velho receberão melhorias como pintura, reparos em geral e limpeza.

A operação, que ocorrerá durante todo o mês de maio, tem como objetivo revitalizar essas paradas que fazem parte do projeto urbanístico original de Brasília – além, é claro, de proporcionar mais comodidade, conforto e segurança aos usuários do transporte público coletivo.

A ação está sendo realizada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade por meio de uma empresa que atua por concessão e explora a publicidade nesses equipamentos. A revitalização não acarretará custos para o governo, já que por contrato, a empresa é obrigada a realizar a manutenção.

Agência Brasília