Para reitora da UnB, resultado do Enade é resultado de investimento em qualidade

PUBLICIDADE

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, atribui o bom desempenho da Instituição no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) ao investimento da instituição em qualidade, nas atividades de laboratórios e no trabalho de extensão. Outro ponto positivo apontado pela gestora e uma das características da instituição desde os seus primeiros anos de existência é a flexibilidade do currículo, que proporciona ao aluno uma formação mais abrangente.

O retorno positivo da administração de Márcia Abrahão rendeu a reitora o apoio do Executivo local – recentemente o governador Ibaneis Rocha elogiou o trabalho desenvolvido na UnB – , do Legislativo do Distrito Federal e até de outros estados. Os senadores do DF, os deputados federais e os deputados distritais que compõem a Câmara Legislativa estão apoiando a recondução de Márcia à reitoria da UnB. Ela foi a mais votada pela comunidade acadêmica numa lista tríplice. A escolha do reitor cabe ao presidente da República, que deverá tomar uma decisão no mês de novembro.

O Enade avaliou 150 graduações em 18 instituições públicas e privadas no DF. Apenas 11, dos total de cursos avaliados obtiveram a nota máxima (05). Destes, dez são da UnB. O único a receber nota 05, mas que não é da UnB, é a graduação em enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde do GDF (ESCS). Os cursos da Universidade de Brasília que receberam nota máxima são: arquitetura e urbanismo (integral e noturno); engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia mecânica; farmácia (integral); nutrição; odontologia e enfermagem.

Um dos desafios de Márcia Abrahão foi o de organizar o sistema de aulas remotas durante a pandemia do novo coronavírus. Foi preciso administrar o treinamento de professores, lidar com a dificuldade de acesso à internet por parte de alguns alunos, como também destinar recursos para que estudantes que não dispunham de equipamentos eletrônicos comprassem computadores ou tablets. “Nós fizemos uma pesquisa de preço para saber quanto custava no mercado equipamentos que atendessem as necessidades das aulas remotas”, explicou. Foram distribuídos R$ 1.500 a três mil alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calendário 2021

De acordo coma reitora, em função da paralisação das atividades devido à pandemia de coronavírus, o Programa Avaliação Seriada (PAS) que aconteceria em janeiro de 2021, ficará para o final do primeiro semestre de 2021. O próximo ano deverá ser intenso na UnB. Apenas um ano englobará mais de dois semestres, o segundo de 2020, o primeiro de 2021 e parte do segundo de 2021.