Para não atingir carro com criança, motorista joga ônibus no canteiro em Ceilândia

Na tarde desta terça-feira (21), um acidente entre um ônibus e um carros ocorreu na DF 459, avenida de ligação entre Ceilândia e Samambaia.

De acordo com Junior Moura, de 29 anos, que estava dentro do ônibus, a condutora de um carro estava dirigindo enquanto mexia no telefone e freiou de uma vez ao ver o sinal ficar amarelo. “Foi muito rápido. o carro da frente freou assim que viu o sinal”, explicou Junior.

O motorista do ônibus, que vinha atrás do carro, percebeu uma criança no banco de trás e, para não bater no carro, jogou o ônibus para fora da pista.

Mas ao desviar do carro com a criança, o ônibus colidiu com outro carro. “Estava nítido ela mexendo no celular”, disse Júnior ao Jornal de Brasília.

Dentro do ônibus, haviam aproximadamente 13 pessoas. Ninguém ficou ferido.

Aguarde mais informações.