Para Ibaneis, DF consegue sair de crise do coronavírus antes de outros estados

PUBLICIDADE 

Na manhã desta segunda-feira (13) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou uma ordem de serviço para a construção de sete novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no DF, por meio de cerimônia transmitida pelas redes sociais.

Segundo Ibaneis, as obras terão custo de R$ 28,1 milhões e serão construídas em “prazo recorde”. Ele disse, ainda, que o DF tem condições de de sair da crise provocada pela pandemia antes mesmo de outras unidades da Federação.

“Certamente, como tivemos as medidas mais duras e radicais no momento correto, Brasília tem tudo para sair dessa crise antes dos demais estados”, disse, “espero que todos os estados possam sair rápido, mas tenho certeza que a nossa condução e o apoio de todos fazem com que Brasília tenha determinado conforto e vamos trabalhar com responsabilidade para que as coisas voltem à normalidade”, complementou o chefe do Executivo.