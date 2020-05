Papuda inaugura bloco para presos com covid-19

PUBLICIDADE 

O Complexo da Papuda inaugura dois blocos nesta quinta-feira (7). Um deles é destinado aos detentos que forem diagnosticados com a covid-19. O deslocamento será feito pela Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), grupo de elite da Sesipe.

O outro bloco será destinado a presos que são transferidos para o Sistema Penitenciário toda semana. Nesta sexta-feira (8), será a primeira vez que os detentos serão colocados no novo espaço.

Cada bloco tem 200 vagas. Os locais foram limpos, higienizados e todo mobiliário montado. O subsecretário do Sistema Penitenciário, o delegado Adval Cardoso, explica que a medida visa conter o avanço do novo coronavírus na Papuda.

“Vamos iniciar as transferências pela Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), onde há maior número de contaminados. Não ficará nenhum interno acometido pela doença, ou com suspeita, nos presídios”, assegura Cardoso.

Os novos blocos funcionarão com estrutura, viaturas, direção e recursos humanos próprios. Haverá escalas de plantão e servidores no horário de expediente, das 9h às 16h. Para maior facilidade de limpeza e desinfecção, os colchões das equipes de plantão terão capas de couro. Outra medida importante é a desinfecção de pátios antes de serem utilizados.

Com informações da Agência Brasília