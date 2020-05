Pandemia: Taguaparque terá posto de testagem

PUBLICIDADE 

Um novo posto de testagem da covid-19 para comerciários será instalado nesta tarde (26/05/2020) no Taguaparque, em Taguatinga, a pedido da Secretaria de Saúde (SES) da capital. A informação foi confirmada ao Jornal de Brasília pelo diretor das unidades Sesc no Distrito Federal, Marco Tulio Chaparro. Ainda nesta semana, a previsão é que sejam abertos outros pontos no quadrilátero.

Diferentemente do sistema walk-in em funcionamento na unidade da 504 Sul, o modelo adotado será o de drive-thru, já anteriormente realizado em outras testagens no DF. Ao menos 12 funcionários da serão realocados da Asa Sul para o novo posto. A intenção é desaglomerar os exames feitos no centro da cidade, uma vez que o número de pessoas esperadas para o dia foi superado por volta de 12h.

“O Detran sugeriu que não fizéssemos drive-thru aqui, se não travaríamos o trânsito de Brasília, e tivemos essa demanda da montagem no sistema em Taguaparque”, afirmou Marco Tulio. Na unidade da 504 Sul, estavam previstos 500 testes inicialmente, mas a Secretaria liberou todos os 2 mil que seriam feitos ao longo da semana para suprir a alta demanda.

“O Detran ja está a caminho para ver como será o fluxo por lá. […] Provavelmente parte dos exames daqui será direcionado para o Taguacenter”, comentou o diretor do Sesc no DF. “Contabilizamos cerca de 100 testagens por hora”, acrescentou. O acesso ao exame para o novo coronavírus na unidade da 504 Sul não tem previsão de encerramento nos próximos dias.

A comprovação de comerciário é feita a partir da apresentação da carteirinha em validade do Sesc ou por meio da carteira de trabalho. Não serão feitos pré-agendamentos.

Fila para testagem

A quantidade de pessoas superou as expectativas iniciais. De acordo com informações passadas ao JBr, as primeiras pessoas da fila começaram a aparecer a partir das 4h desta terça-feira (26/05/2020), quando a abertura estava prevista para as 9h. Ainda às 8h, a empresária Cinara Maia, 32 anos, conta que foi a 300ª pessoa na fila, que já dava volta no bloco entre as quadras 504 e 505.

“Como falaram que só haveria 500 testes, eu imaginei que precisaria vir cedo mesmo. Se eu não fizesse parte dessas 500 pessoas, eu provavelmente faria um teste pago em alguma clínica”, afirmou a dona de uma loja de roupas íntimas femininas, em Águas Claras e Sudoeste. “Eu havia tentado agendar meu teste antes, mas não tinha conseguido vaga, então ia partir para uma particular mesmo”, complementou.

Cinara afirmou que abrirá a loja nesta quarta-feira (27/05/2020), uma vez que os shoppings começarão a funcionar. Das cinco funcionárias das lojas que possui, duas conseguiram fazer o teste anteriormente e outra realizou no posto da 504 Sul também. “Mas como ela tem filha pequena, pegou a fila preferencial é saiu mais cedo. Eu tive que esperar até agora.” A comerciante saiu da unidade ao 12h30. Ela esperou cerca de 4h30 pelo teste.

Cinara agora vai esperar o resultado pela plataforma do Testa-DF. Segundo ela, como esteve em casa nesse tempo, apenas fazendo entregas delivery, está tranquila. “Acho que é uma medida importante de segurança para que não sejamos um meio de transmissão, ou pelo menos evitar ao máximo de ser com esse controle”, afirmou.

Serviço:

Os testes rápidos gratuitos para covid-19, exclusivos para comerciários, acontece de segunda a sexta, de 9h às 17h.