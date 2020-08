Pandemia: o impasse continua, Sinpro descarta volta às aulas e GDF mantém calendário

PUBLICIDADE

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) descarta a possibilidade de retornar as aulas presenciais no dia 31 de agosto, como está previsto. A diretora do Sinpro, Rosilene Corrêa, disse que a recuperação do período sem aulas presenciais deve ser feita com responsabilidade, reorganizando o currículo, sem colocar em risco a vida de meio milhão de pessoas, número que corresponde aos servidores das escolas e alunos da rede pública. Já a Secretaria de Educação do DF informou que o reinício escalonado das aulas presenciais no dia 31 de agosto não deverá sofrer alterações. “O cronograma de retorno presencial nas escolas públicas de ensino do Distrito Federal está mantido”, afirmou a Secretaria ao Jornal de Brasília por meio de nota.

O órgão destacou, no entanto, que só irá retomar as atividades presenciais se houver todas as condições de segurança de saúde e conforme comportamento da curva da pandemia, mas que por enquanto, o calendário divulgado está mantido. “Nenhuma decisão será tomada de forma que coloque em risco estudantes, professores, gestores e servidores”, informou a Secretaria.

“Para recuperarmos apenas o ano de 2020 precisaremos de dois anos. Mas isso deve ser feito por meio de um trabalho conjunto, com a reorganização do currículo. É preciso ter uma proposta pedagógica”, avaliou Rosilene. “Nós vivemos hoje em Brasília uma das piores situações”, disse a diretora do Sinpro, que adiantou que se o calendário escolar do GDF for mantido, o Sindicato acionará a Justiça.

A diretora do Sindicato disse que os professores não vão cumprir o calendário estipulado pelo GDF, de iniciar o retorno no dia 31 de agosto, devido a situação da pandemia do novo coronavírus na cidade e pela ausência da estrutura prometida à categoria. Rosilene refere-se ao fato de que desde o primeiro dia de agosto o DF vem registrado sempre mais de 1.400 casos diários de covid-19 e também por não ter sido iniciada a preparação do ambiente escolar, como a testagem dos professores e a preparação das unidades. “Nenhuma etapa do cronograma foi cumprida”, afirmou.

A Secretaria de Educação disse que “prezando a segurança de toda comunidade escolar apenas adiou o início do período de apresentação, ambientação e formação dos servidores que atuam nas unidades escolares da rede pública de ensino, que estava prevista para acontecer ontem, dia17 de agosto”. A nova data para apresentação dos docentes ainda não foi divulgada.

Com relação a não ter sido iniciada a testagem dos profissionais da educação para o retorno às aulas, a pasta da Educação esclareceu que a Secretaria de Saúde, área responsável pela testagem dos trabalhadores, avaliou que é mais eficiente e adequado realizar esse processo na segunda quinzena do mês de agosto, data mais próxima do início das aulas presenciais.