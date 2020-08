Pais são suspeitos de matar e enterrar bebê em terreno baldio em Santa Maria-DF

PUBLICIDADE

Um casal, um homem de 21 anos e uma adolescente de 16, morador do Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, é suspeito de matar e enterra o próprio filho, um bebê de cinco meses. Os suspeitos afirmaram à polícia que a criança teria morrido enquanto dormia. Com medo de serem acusados da morte do bebê, ambos o enterraram por conta própria.

O nome dos envolvidos não foi divulgado. De acordo com a polícia, o casal disse ter enterrado a vítima em um terreno baldio na cidade satélite Santa Maria, no Distrito Federal.

Os investigadores tomaram conhecimento do caso através de uma denúncia anônima. De acordo com a corporação, o bebê teria sido enterrado em março deste ano. Desde então, equipes de policiais civis e de bombeiros têm se mobilizado à procura do corpo da criança.

De acordo com o delegado Danilo Martins, responsável pela investigação, o casal é suspeito de ocultação de cadáver. Os policiais investigam se houve um homicídio ou se o bebê realmente morreu de causas naturais, como alegam os suspeitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a manhã desta sexta-feira (28), o corpo do bebê ainda não havia sido localizado e o casal seguia em liberdade.