Pai de santo acusado de estuprar cinco meninas é preso

O pai de santo Francisco de Assis Maximiliano, de 43 anos, foi preso na última quarta-feira (15) em Santo Antônio do Descoberto (GO) acusado de estuprar cinco meninas entre 12 e 13 anos. Os estupros teriam sido cometidos em 2012, durante atendimentos no terreiro de candomblé , localizado no entorno de Brasília.

De acordo com relatos, Francisco alegava que recebia uma entidade e, em seguida, despia as menores para um suposto banho de ervas e cometia os abusos. As vítimas contaram que o pai de santo também dava bebidas alcóolicas antes de estuprá-las.

Segundo a delegada substituta Silzane Bicalho, após a prisão do homem outras três supostas vítimas procuraram a Delegacia de Santo Antônio do Descoberto. A policial relatou ainda que Francisco preferiu manter silêncio durante o interrogatório.

O pai de santo foi levado para o Presídio de Santo Antônio do Descoberto ontem cumpre prisão preventiva.