Paco Britto testa positivo para coronavírus

O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, foi diagnosticado com coronavírus neste domingo (14). A informação divulgada pelo Governo do Distrito Federal é de que ele será internado ainda hoje para iniciar o tratamento no hospital DF Star.

Por meio de nota, o GDF informou que “o vice-governador apresenta apenas dor de cabeça e receberá os primeiros tratamentos imediatamente”.

