Pacientes internados no Hospital de Base recebem a visita da Mamãe Noel

Uma fantasia de Mamãe Noel, um sorriso por trás da máscara e muita animação. Foi assim que as voluntárias Marleide Costa e Lu Carmo percorreram, nesta quarta-feira (16), enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTIs) do Hospital de Base (HB) para levar cerca de 350 lembrancinhas a pacientes internados. No saco natalino estavam kits de higiene, camisetas, bijuterias e lenços de cabelo. A cada entrega, elas repetiam: “Aqui está um presente cheio de saúde para você. Feliz Natal e que você ganhe muita saúde para ir embora para casa e não voltar mais”.

As voluntárias deram um dos kits de higiene para Jorge Carlos da Mota, de 68 anos, operado em agosto de um tumor na cabeça. Ele está internado no HB enquanto aguarda para fazer radioterapia e quimioterapia. A esposa de Jorge, Maria Eva Alves Braga, 66 anos, agradeceu a surpresa. “É uma forma de trazer alegria e motivar os pacientes num momento de repensar a vida, como é o período natalino. Estamos lutando pela vida e esperando uma benção neste Natal.”

Outro presenteado foi José Batista Pereira Lima, de 52 anos, que será submetido a uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro. A expectativa é de voltar logo para casa após o procedimento. “Estou sendo muito bem atendido pela equipe do hospital. Espero, no próximo ano, comemorar o Natal duas vezes”, afirmou o operador de máquinas.

O Serviço Auxiliar de Voluntários (SAV)

Marleide e Lu Carmo integram o Serviço Auxiliar de Voluntários (SAV), que atua no Hospital de Base desde o fim da década de 1960. O grupo faz doações e mantém um bazar permanente no HB para arrecadar fundos. Para animar os pacientes, o SAV promove apresentações musicais, cortes de cabelo e oficinas de artesanato. “É um trabalho que faço com muito amor. Neste momento, estamos distribuindo sorrisos só com o olhar. Nosso desejo é o bem-estar deles. Tentamos contribuir com o afeto”, destacou Marleide.

Como ajudar o SAV

Quem quiser doar ou se tornar voluntário pode entrar em contato com o SAV pelos telefones (61) 3322-6594 ou (61) 99212-4575. Os itens mais necessários são:

• Roupas, calçados, bijuterias, brinquedos e utilidades do lar

• Toalhas de banho e de rosto, lençóis, cobertores e fronhas

• Itens de higiene e chinelos de borracha

• Máscaras cirúrgicas com elástico, luvas elásticas de procedimento, fraldas geriátricas e infantis de tamanhos variados

• Absorventes íntimos, cadeiras de rodas, andadores, bengalas e muletas

As informações são da Agência Brasília