Pacientes domiciliares assistidos começam a ser vacinados no DF

A Secretaria de Saúde ampliou, a partir desta terça-feira (26), o grupo de risco da primeira fase de vacinação. Os primeiros pacientes do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nrad) já foram vacinados contra a Covid-19 no Distrito Federal. Eles moram na Cidade Estrutural e receberam a primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela equipe do Nrad Guará, que também atende a região da Estrutural. A decisão ocorreu diante de critérios técnicos analisados pelo Comitê de Vacinação, além do número de doses de vacinas que o DF recebeu.

Sóter Marinho de Oliveira tem 81 anos e há quatro anos é paciente da equipe do Nrad. Ele e a cuidadora Terezinha Neves da Costa, de 74 anos, receberam a vacina no início da tarde desta terça-feira (26). Para ela, foi uma “satisfação e honra tomar em casa a vacina que protege contra o coronavírus”. Quem também vacinou foi Cleidmar Dias Nunes, de 37 anos, que é paciente do Nrad desde 2017.

“Estamos muito felizes e orgulhosos por participar deste momento tão importante tanto para os pacientes que são assistidos por nós, quanto por seus cuidadores que são nossos parceiros no atendimento domiciliar”, destacou a médica responsável pela equipe do Nrad Guará, Michelle Lopes. Participaram da ação a enfermeira-chefe, Andreia Brasil, a enfermeira Catarine Albuquerque e a técnica de enfermagem Cristiane Mamede. Nesta terça-feira, cinco pacientes da Região Centro-Sul foram vacinados.

A superintendente da Região de Saúde Centro-Sul, a qual a região pertence, Flávia Costa, parabenizou o trabalho da equipe e ressaltou o marco histórico da campanha de vacinação contra a Covid-19. “Iniciamos a vacinação desse grupo de maior vulnerabilidade. Nossa equipe é multidisciplinar e oferece vários serviços para melhoria da qualidade de vida de nossos pacientes. A vacinação é um desses serviços prestados”, disse Flávia Costa.

Ao todo, as equipes do Nrad Centro-Sul irão vacinar 180 pessoas deste grupo de risco, sendo 90 pacientes e 90 cuidadores. Lembrando que a vacina não será oferecida para pacientes menores de 18 anos, nem para seus cuidadores. Os cuidadores desses pacientes entrarão em outro momento da campanha de vacinação.

Planaltina

A vacinação para este público começou também em Planaltina. A equipe do Nrad vacinou oito pacientes e sete cuidadores que residem no Setor Residencial Leste. A oitava cuidadora não foi vacinada por ser gestante – este grupo não receberá vacina.

Nesta quarta-feira (27), a equipe irá vacinar 25 pacientes e 25 cuidadores. Ao todo, 33 pacientes do Nrad e seus cuidadores em Planaltina receberão a primeira dose da CoronaVac.

Ampliação

A partir desta terça-feira (26), a vacinação contra a Covid-19 passa a ter como público-alvo todos os profissionais da ativa na rede pública de saúde, em todos os níveis de atenção à Saúde: básica, hospitalar, Fundação Hemocentro, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, Administração Central, profissionais de saúde voluntários, profissionais de vigilância, limpeza e administrativos.

Na rede privada, a vacina está disponível somente para os profissionais que atuam na atenção hospitalar. Também foram incluídos os trabalhadores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Também fazem parte da vacinação os idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência que vivem em unidades de acolhimento, cuidadores que atuam nessas instituições, povos indígenas que vivem em terras indígenas, pacientes internados em Home Care (SAD-AC – pacientes de alta complexidade, internados em casa, que são assistidos com suporte de ventilação mecânica) e pacientes internados no Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (AD2 e AD3 – pacientes internados em casa e acompanhados pelas equipes do Nrad da Secretaria de Saúde), e trabalhadores dos serviços de Atenção Pré-Hospitalar (APH): Resgatistas do Corpo de Bombeiros Militar e outras instituições privadas que prestam APH.

Trabalhadores das empresas contratadas pela Secretaria de Saúde para o serviço de Home Care não serão vacinados neste momento.

As informações são da Agência Brasília