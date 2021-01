Pacientes de Manaus já recebem cuidados no HUB

PUBLICIDADE

Na madrugada deste domingo (17), o Hospital Universitário de Brasília (HUB) recebeu 15 pacientes vindos de Manaus (AM), para o tratamento da Covid-19.

Com a crise na área da saúde pelo estado, pelo menos 235 pacientes com problemas respiratórios graves estão sendo distribuídos por outras regiões do Brasil. Muitos sofrem com a falta de oxigênio nos hospitais, além da explosão de casos de coronavírus e do aumento nas internações de pacientes que contraíram a Covid-19.

A transferência faz parte de uma operação coordenada pelo Ministério da Saúde e pela Força Aérea Brasileira (FAB), e no DF, conta com a parceria do Ministério da Educação, por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC), que disponibilizou 205 leitos, em nove hospitais universitários federais da rede. Ao todo, 47 pessoas já foram transferidas.

Além do HUB, outras unidades de saúde do DF, como o Hospital Brasília, estão recebendo pacientes de Manaus. No Brasil,o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) já receberam pacientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos participando dessa ação humanitária que vai acolher o povo amazonense e esperamos contribuir para que a rede de serviços de Manaus tenha fôlego para voltar a exercer a função de cuidar das pessoas”, afirmou a superintendente do HUB, Elza Noronha. A crise em Manaus já desencadeou inúmeras mortes por asfixia e agora gera problemas no momento do sepultamento dos corpos.