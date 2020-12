Pacientes de câncer recebem cestas básicas

PUBLICIDADE

Um sorriso largo no rosto, uma cesta básica na mão. Assim o mineiro de Uruana Juvercino Alves, 80 anos, se despediu, nesta terça-feira (15), da equipe médica do Hospital de Base que o atendeu durante dois anos para livrá-lo de um câncer. Por essa conquista, ele também foi um dos 180 pacientes presenteados com cestas básicas natalinas pelos voluntários do Movimento de Apoio ao Paciente com Câncer (MAC).

“Toda ajuda é boa, né?”, agradeceu Juvercino. “Eu moro sozinho, e essa cesta vai fazer muita diferença”. Ele contou que se acostumou à rotina de vir para Brasília, distante mais de 200 km de sua cidade, para fazer o tratamento. A maratona agora acabou. Retornou para casa sem tumores e com um presentão nas mãos. “É uma alegria chegar saudável até aqui”, comemorou, sem disfarçar o desejo de devorar a “cereja” da cesta: um panetone. “Faz muitos anos que não como, agora vou relembrar o sabor”, disse.

Em tratamento

Quem também levou para casa uma cesta básica foi Rosângela Gomes, 38 anos, responsável pelo pai, Joaquim Alves, 68. Ele é paciente do HB há um ano. “Agora, ele está com uma sonda e se prepara para uma cirurgia que vai retirar o tumor”, contou Rosângela.

Com todos os cuidados voltados para Joaquim, a filha não consegue mais trabalhar fora de casa. “Sou diarista, e depois que descobrimos o câncer, tive que parar de trabalhar na área”, relatou. “Então, a cesta básica vai ajudar bastante, porque também tenho dois filhos”.

Outro paciente que ganhou cesta básica foi José Avelino, 84 anos. A cada três meses, ele vai ao Hospital de Base se tratar. “Ele já terminou as sessões de quimioterapia e agora está apenas na medicação”, contou Cícero Avelino, 52 anos, filho de José. Ele agradeceu aos voluntários do MAC pelo presente e pelo apoio no tratamento. “Graças a Deus, tem esse pessoal que ajuda muito”, disse.

O trabalho dos voluntários do MAC é um importante complemento social ao tratamento feito pelas equipes de oncologia do Hospital de Base. Brindes como cestas de alimentos são distribuídos todos os anos aos pacientes. Neste ano, a cesta natalina veio recheada de 17 produtos, incluindo artigos de higiene pessoal e alimentos, entre eles um frango, 30 ovos e um panetone. “Fico muito feliz em saber que o nosso trabalho ajuda tantas famílias”, declarou a presidente do movimento, Regina Selma.

Voluntariado

Os voluntários do MAC distribuem cestas básicas todas as últimas terças-feiras de cada mês. E isso é feito praticamente o ano inteiro. Para 2021, eles já estão buscando donativos. Aceitam cestas básicas, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados e acessórios. Presentes que alegram a alma de quem tem que enfrentar as dores de um câncer.

Como ajudar

Doações podem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 8h às 18h, na sede do MAC: Ala dos Voluntários do Hospital de Base.

Produtos aceitos: cestas básicas, alimentos para café da manhã e lanche da tarde, roupas, calçados, acessórios e utilidades para o bazar permanente e itens de higiene, como sabonetes, escovas, pastas de dente e hidratantes.

As informações são da Agência Brasília