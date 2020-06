Pacientes da UBS 2 de Santa Maria recebem fraldas em casa

PUBLICIDADE

Em Santa Maria, uma ação conjunta entre a Unidade Básica de Saúde 2 (UBS 2) e o Centro de Apoio Psicossocial para Álcool e Drogas Flor de Lótus já entregou 3.020 fraldas a 76 pacientes cadastrados. O material se destina às pessoas diagnosticadas com incontinência urinária e anal permanente, disfunção neuromuscular da bexiga ou cólon neurogênico. A medida ocorre para reduzir o fluxo no interior da UBS.

Iniciada na última sexta-feira (19), a ação no local prossegue durante toda esta semana nas residências dos pacientes assistidos pela UBS. A expectativa é que 12 mil pacotes sejam entregues aos usuários que possuem cadastro no programa de fornecimento de fraldas descartáveis.

A iniciativa surgiu devido à pandemia do novo coronavírus. “Vimos a necessidade de entregar as fraldas em domicílio, tendo em vista que a maioria dos usuários é idosa ou portadora de necessidades especiais e se encontra em isolamento”, explica o gerente da UBS 2, Victor Campos.

A entrega beneficiou um paciente que, cumprindo isolamento social após ter sido diagnosticado com Covid-19, recebeu o pacote de fraldas sem precisar deixar sua casa. Ao verificar se a pessoa assistida ainda reside no local cadastrado, a operação também permite manter atualizados os registros no programa.

