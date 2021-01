Paciente se recupera da Covid-19 e reencontra filha após três anos

PUBLICIDADE

Hiroito Roriz, de 75 anos, teve a felicidade de reencontrar, depois de três anos, a filha Dircilene Roriz e a neta Larissa Roriz. Hiroito é morador de Ceilândia e está internado no Hran desde o dia 15 de dezembro. Já a filha e a neta vivem na cidade de Pádua, na Itália.

Além da doença causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2, Hiroito também venceu um câncer, em 2005. A filha conta que, no dia 15 dezembro, o pai estava com sintomas da Covid-19 e que ele não queria ir ao hospital. Mesmo do outro lado do oceano Atlântico, a 9.071 quilômetros de Brasília, Dircilene o incentivou a ir até o Hran. Ele foi internado com um quadro de pneumonia aspirativa.

“Foi uma luta de duas semanas até ele superar a doença”, relata Dircilene Roriz. Já recuperado da Covid-19, porém ainda internado para ganhar peso devido ao quadro de desnutrição, o paciente falou um pouco sobre o tratamento que recebeu. “Agora estou me sentindo melhor, mais confortável. Eles (a equipe do Hran) cuidaram muito bem de mim”, disse Hiroito.

O diretor da Atenção Secundária do Hospital Regional da Asa Norte, Pedro Zancanaro, explicou que devido ao quadro de saúde, o paciente está se alimentando por sonda nasogástrica e já existe uma expectativa de alta hospitalar. “Foi muito emocionante ver um paciente que está lutando para se recuperar, ganhar peso. Ele é um vencedor porque venceu um câncer de mandíbula e hoje pôde reencontrar uma filha que não via há muito tempo. A expectativa é que nas próximas duas ou três semanas ele possa receber alta”.

Vencedores

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde em 28 de janeiro, no Distrito Federal foram notificados 274.601 casos da Covid-19. Desse total, 263.732 já estão recuperados da doença, o que equivale a 96% do total de casos.

