Paciente de 84 anos se recupera da covid-19 no Hospital de Apoio

Dona Inácia de Aquino, 84 anos, ou “dona Dalila”, como prefere ser chamada, venceu o novo coronavírus. Moradora de Samambaia Norte, dona Inácia está internada no Hospital de Apoio de Brasília (HAB) recebendo assistência até que possa retornar para casa.

E a saudade é grande. “Daqui a pouco eu vou para casa, estou feliz e quero ver meu filho, que é um menino importante”, diz, ansiosa.

Infecção

Antes de chegar ao HAB, dona Inácia esteve na UPA do Recanto das Emas em 9 de maio e foi transferida no dia seguinte para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Já no Hran, o teste confirmou a Covid-19 e, lá, ela permaneceu internada para tratar uma pneumonia provocada pelo Sars-CoV-2. A idosa se curou e, na última sexta-feira (12), foi transferida para o HAB.

Um exemplo de superação, a paciente que possui outras comorbidades, como Alzheimer e insuficiência cardíaca, é muito querida pelos profissionais que cuidam dela diariamente. Inácia conta histórias e lembra dos 16 filhos, sete ainda vivos. “Para nós é gratificante receber a dona Inácia, que é muito carinhosa, comunicativa, de bem com a vida. Estamos satisfeitos em poder contribuir para melhorar as condições de saúde e a qualidade de vida dela”, relata a médica residente Núbia Mendonça. Cuidados paliativos

No HAB, o tratamento na Unidade de Cuidados Paliativos visa o alívio do sofrimento e a qualidade de vida dos pacientes. A paciente recebe cuidados voltados para controle dos sintomas, da falta de ar, das dores e da confusão mental. Tudo para que ela possa voltar para casa renovada. Diariamente ela é acompanhada pelas equipes de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, odontologia e assistência social. Além disso, a equipe de psicologia tem dado apoio à família. Graças ao tratamento, ela já consegue dar alguns passos. Tratamento em casa

A Covid-19 tornou-a dependente de suporte de oxigênio. Por esse motivo, ao receber alta hospitalar, ela será acompanhada pela equipe do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (NRAD) e terá o suporte em casa. A família, que aguarda o regresso ansiosamente, já preparou tudo para ter a matriarca de volta. “Estamos ansiosos. Ela fica nervosa no hospital quando lembra de todos. A recuperação dela foi muito esperada. Ela venceu e está firme e forte, surpreendendo a todos”, comemora Jandira de Aquino, 47 anos, filha da paciente. Além dela, moram com dona Jandira e o filho, que é especial e foi citado no início da matéria, outra filha e uma sobrinha. Todos testaram positivo para a Covid-19 e já estão recuperados, porém apenas dona Inácia precisou de internação. O grupo familiar ainda é composto por 19 netos e 19 bisnetos. E três bisnetos “estão chegando”. O neto Alex Aquino, 26 anos, que também estava com o novo coronavírus, agradece os cuidados que a avó recebe no Hospital de Apoio e alerta a população para que se cuide. “Quem puder faça o possível para manter o isolamento e não saia de casa. A doença está aí e não pega só pessoas idosas, nem só quem tem doenças existentes. Usem máscara, cuidem-se, pois não é brincadeira”, alerta. Com informações da Agência Brasília