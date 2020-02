Paciente dá entrada no Hran com suspeita de coronavírus

PUBLICIDADE 

Willian Matos e Catarina Lima

Na madrugada desta quarta-feira (26), um homem deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com sintomas do coronavírus. O paciente, de idade não informada, teve contato com uma pessoa da Espanha que teria sido diagnosticada com a doença.

O homem está isolado no sétimo andar do hospital. Os médicos devem monitorá-lo pelas próximas 24 horas e, se for o caso, liberá-lo e seguir com o acompanhamento em casa.

Os médicos já solicitaram um painel viral, exame que aponta os vírus causadores da gripe do paciente. Um teste chamado Covid-19 também deve ser feito.

O diretor do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), Leonardo Ramos, confirmou que tem um paciente no hospital com suspeita de coronavírus. De acordo com o médico está sendo cumprido o protocolo de atendimento, mas tudo indica que não se trata da doença.

Outro caso

No Hospital Santa Lúcia, também na Asa Norte, outro paciente deu entrada com suspeita de coronavírus. No entanto, o quadro dele mudou para uma infecção bacteriana. Mesmo assim, ele só será liberado após exames.

São Paulo

Em São Paulo, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil. Internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, o paciente é um homem de 61 anos que viajou para o norte da Itália entre 9 e 21 de fevereiro, país onde o vírus começou a se disseminar.

O paciente, que mora em São Paulo, tem sinais brandos da doença, como tosse, febre, dor de garganta e coriza.