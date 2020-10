Paciente comemora 104 anos e ganha alta de presente

PUBLICIDADE

A paciente do Hospital Regional de Planaltina (HRP), Jocelina, ganhou alta nesta sexta-feira (23). É um presente para a idosa, que comemora 104 anos de vida.

Além da alta em si, as equipes de enfermagem e de nutrição prepararam uma festa-surpresa com direito a bolo e balões coloridos.

Jucelina nasceu em 20 de outubro de 1916, na cidade de Formoso, em Goiás. Hoje, mora em Planaltina. Foi internada no HRPl no último dia 19 de outubro com quadro de desidratação.

Com poucas horas na unidade, a paciente logo conquistou médicos e enfermeiros. Virou o xodó do hospital. No dia seguinte, ao saber da alta, a equipe preparou a surpresa e comemorou com ela.

Alegre e emocionada, Jucelina retribui com sorrisos em agradecimento ao carinho recebido. A superintendente da Região de Saúde Norte, Sabrina Gadelha, ficou tão emocionada quanto a aniversariante: “Ficamos todos felizes ao vê-la comemorar seus 104 com alegria, mesmo internada”.

