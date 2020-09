Osnei Okumoto é efetivado na Secretaria de Saúde

PUBLICIDADE

O até então secretário interino de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, foi efetivado na pasta na manhã desta sexta-feira (18). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de hoje e, dessa forma, ele foi exonerado do cargo de Diretor Presidente da Fundação Hemocentro de Brasília.

Osnei havia deixado a chefia da secretaria em 16 de março, data em que foi publicada a nomeação do ex-diretor do Iges-DF e ex-secretário, Francisco Araújo. Após a Operação Falso Negativo, em que Araújo foi preso e está sendo investigado por desvios na Saúde do DF durante a pandemia do novo coronavírus, Okumoto volta a chefiar a pasta.

A nomeação do agora secretário foi publicada quatro dias após a exoneração de toda a cúpula da Saúde envolvida no escândalo. Além de Francisco, também foram exonerados: